В Киеве заминировали станцию метро

В Киеве в понедельник, 17 июня, заминировали станцию метро "Олимпийская". Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу киевского метрополитена в Twitter.

Как сообщается, киевский метрополитен получил анонимное сообщение о минировании станции "Олимпийская".

Сейчас станция "Олимпийская" закрыта на вход и выход.

"Станцию "Олимпийская" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Извиняемся за неудобства! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", - сообщили в метрополитене.

Напомним, ранее в Киеве сообщили о минировании железнодорожного вокзала. Здание вокзала было окружено правоохранителями, а посетители были эвакуированы. Информация о минировании не подтвердилась.

Напомним, 12 мая правоохранители проверяли сообщение о заминировании Шевченковского районного суда Киева.

Кроме того, 11 мая сотрудники управления Государственной охраны проверяли информацию о минировании здания Конституционного суда, где рассматривался указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 июня в полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Подчеркивалось, что большинство сообщений о минировании поступали из России.