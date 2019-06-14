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В Киеве железнодорожный вокзал эвакуируют из-за "минирования"

Новости » Происшествия    14.06.2019 - 17:36
В Киеве железнодорожный вокзал эвакуируют из-за "минирования"
Иллюстративное фото (УНИАН)

Здание вокзала оцепили правоохранители

По состоянию на 17:00 на Центральном железнодорожном вокзале Киева проводят эвакуацию из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Указано, что здание вокзала окружили правоохранители. Вход в него перекрыли защитными лентами. При этом проход подземными переходами под вокзалом разрешен.

Из здания вокзала эвакуируют людей.

Напомним, 12 мая правоохранители проверяли сообщение о заминировании Шевченковского районного суда Киева.

Кроме того, 11 мая сотрудники управления Государственной охраны проверяли информацию о минировании здания Конституционного суда, где рассматривался указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Как писало РБК-Украина ранее, 10 июня в полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Подчеркивалось, что большинство сообщений о минировании поступали из России.

В связи с этим правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

В Киеве "заминировали" Шевченковский райсуд
Новости Украины КиевКиевминированиежелезная дорога
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