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В Киеве "заминировали" Шевченковский райсуд

Новости » Происшествия    12.06.2019 - 10:32
В Киеве "заминировали" Шевченковский райсуд
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из здания суда эвакуируют сотрудников и посетителей

Правоохранители проверяют сообщение о заминировании Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-службы суда.

В Киеве &quot;заминировали&quot; Шевченковский райсуд

Так, в настоящее время проводится эвакуация сотрудников и посетителей учреждения.

"В связи с сообщением о заминировании здания суда сейчас в Шевченковском районном суде г. Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, вчера сотрудники управления Государственной охраны проверяли информацию о минировании здания Конституционного суда, где рассматривался указ президента о роспуске Верховной рады.

Напомним, 10 июня в полицию поступило 37 ложных сообщений о заминировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе. Подчеркивалось, что большинство сообщений о минировании поступали из России.

В связи с этим правоохранители эвакуировали более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена.

Добавим также, ранее полиция проверяла сообщение о заминировании Ровенской АЭС и местного университета. Информация не подтвердилась.

В Украине прошла волна минирований В Ровенской области проверяют сообщение о минировании АЭС
Новости Украины КиевКиевминированиеШевченковский райсуд
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