У Києві закрили станцію метро "Дарниця" через повідомлення про мінування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві замінували станцію метро "Дарниця"

У Києві співробітники правоохоронних органів перевіряють інформацію про замінування станції метро "Дарниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київського метрополітену в Facebook.

Як повідомляється, увечері 5 грудня надійшов анонімний дзвінок про замінування станції.

"Станція "Дарниця" закрита для пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 грудня надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування вокзалу. На місце виїхали вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

Крім того, за 10 місяців цього року в поліцію надійшли 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". Найчастіше надходили повідомлення про замінування вокзалів Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

Раніше Київська місцева прокуратура № 6 повідомила про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького Кіровоградській області у скоєнні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху в приміщенні Офісу президента України