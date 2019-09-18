В Киеве закрыли половину красной ветки метро

В Киеве, 18 сентября, остановлено движение от станции метро "Днепр" до станции "Лесная" в связи с анонимным звонком о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается, что красная линия метро работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

"В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная". Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Специалисты проводят проверку", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября, сотрудникам Национальной полиции во Львовской области поступило сообщение о заминировании трех высших учебных заведений города.

Напомним, 9 сентября полиция Харькова проверяла информацию о массовом минировании мест значительного скопления людей. Полиция проверяла информацию о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харькова. По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 августа полиция получила сообщение о массовом минировании объектов инфраструктуры Черновцов. Аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города.