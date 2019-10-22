В Киеве "заминировали" Хозяйственный суд

В Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании Хозяйственного суда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

Сообщается, что в связи с поступлением сообщения о заминировании, Хозяйственный суд вынужден временно приостановить работу для проведения действий, направленных на поиск и обезвреживания взрывоопасных предметов.

На месте работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Ведутся мероприятия по немедленной эвакуации работников и посетителей суда.

Отметим, сегодня также оперативники проверяют территорию возле здания Житомирской областной государственной администрации после сообщений о минировании.

Правоохранители вместе с нацгвардейцами ограничили доступ к территории и проводят эвакуацию людей из административных зданий. Специалисты-взрывотехники и кинологи осматривают помещения и прилегающую территорию.

Напомним, 17 октября перед заседанием Хозяйственного суда Киева по делу "ПриватБанка" поступило сообщение о минировании здания. О минировании помещений Хозяйственного суда города Киева стало известно из анонимного звонка.

Также РБК-Украина сообщало, что 1 октября в Одессе в полицию поступило анонимное сообщение о минировании двух судов города. По спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Апелляционный суд Одесской области и Малиновский районный суд заминированы.