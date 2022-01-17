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В Киеве заминировали еще одну станцию метро на Левом берегу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вечером 17 января поступило анонимное сообщение о минировании метрополитена в Киеве. Из-за этого закрыли станцию метро "Дарница".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

"Станцию метро "Дарница" закрыто на вход и выход", - говорится в сообщении.

В настоящее время станцию проверяют на наличие подозрительных или взрывоопасных предметов. Информация про возобновление работы будет опубликована после обследования ее территории.

Напомним, ранее в Киеве "минировали" станцию "Поздняки". В 19:30 проверка закончилась, опасных предметов не обнаружили. Метро заработало в штатном режиме.

Отметим, вчера в Киеве заминировали несколько ТРЦ, посетителей и персонал эвакуировали.

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