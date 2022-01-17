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У Києві замінували ще одну станцію метро на Лівому березі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 17 січня надійшло анонімне повідомлення про мінування метрополітену в Києві. Через це закрили станцію метро "Дарниця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

"Станцію метро "Дарниця" закрито на вхід і вихід", - йдеться в повідомленні.

В цей час станцію перевіряють на наявність підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Інформація про відновлення роботи буде опублікована після обстеження її території.

Оновлено

Станцію "Дарницю" перевірили. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше у Києві "мінували" станцію "Поздняки". О 19.30 перевірка закінчилася, небезпечних предметів не виявили. Метро запрацювало у штатному режимі.

Зазначимо, вчора у Києві замінували кілька ТРЦ, відвідувачів та персонал евакуювали.

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Київметро