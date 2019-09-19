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Банковую перекрывали из-за сообщения о минировании

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 18:33
Банковую перекрывали из-за сообщения о минировании
Фото: место происшествия (РБК-Украина)

Поступило сообщение о минировании Офиса президента

В Киеве из-за сообщения о минировании перекрывали улицу Банковую, вход на территорию Офиса президента был закрыт. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, правоохранители не пропускали людей на территорию Офиса президента. Как известно, на сегодня под Офисом президента был запланирован митинг.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по данным полиции, в Киеве проверяется информация о минировании мостов, роддомов и ТРЦ. Вместе с тем, правоохранители не называют адреса, по которым проводятся проверки.

Отметим, вчера во второй половине дня полиция Киева также проверяла сообщение о минировании. Тогда "минировали" станции метро на красной ветке. Кроме того, вооруженный мужчина вчера заблокировал движение на мосту Метро. В течение нескольких часов он находился на мосту, открывал огонь в воздух, одна из пуль попала в полицейский дрон. В городе проводилась спецоперация, в рамках которой злоумышленник был задержан, им оказался бывший военный. Изначально ему планировали предьявить обвинение в подготовке теракта, вместе с тем, сегодня представители правохранительных органов заявили, что мужчине будет вручено подозрение по двум статьям: хулиганство и неправдивое сообщение о минировании.

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