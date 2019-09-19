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Банкову перекривали через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 18:33
Банкову перекривали через повідомлення про мінування
Фото: місце події (РБК-Україна)

Надійшло повідомлення про мінування Офісу президента

У Києві через повідомлення про замінування перекривали вулицю Банкову, вхід на територію Офісу президента був закритий. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, правоохоронці не пропускали людей на територію Офісу президента. Як відомо, на сьогодні під Офісом президента був запланований мітинг.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними поліції, в Києві перевіряється інформація про мінування мостів, пологових будинків і ТРЦ. Разом з тим, правоохоронці не називають адреси, за якими проводяться перевірки.

Відзначимо, вчора в другій половині дня поліція Києва також перевіряла повідомлення про мінування. Тоді "мінували" станції метро на червоній гілці. Крім того, озброєний чоловік вчора заблокував рух на мосту Метро. Протягом декількох годин він знаходився на мосту, відкривав вогонь в повітря, одна з куль потрапила в поліцейський дрон. У місті проводилась спецоперація, в рамках якої зловмисник був затриманий, ним виявився колишній військовий. Спочатку йому планували пред'явити звинувачення в підготовці теракту, разом з тим, сьогодні представники правоохоронних органів заявили, що чоловікові буде вручено підозру за двома статтями: хуліганство і неправдиве повідомлення про мінування.

Поліція перевіряє інформацію про масове мінування у Києві Мінеру мосту Метро повідомили про підозру
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