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В Киеве закрывают Южный мост для частного транспорта

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Киев, Вторник 21 июня 2022 08:34
В Киеве закрывают Южный мост для частного транспорта Фото: В Киеве закрывают Южный мост для частного транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Со среды, 22 июня, в Киеве движение будет закрыто по Южному мосту для частного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

При этом запрет не будет касаться специального транспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

"Город призывает водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы следовать ПДД и комендантскому часу", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Киеве возобновили автомобильное движение по мостам Метро и Патона.

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Киев Южный мост
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