В Киеве закрывают Южный мост для частного транспорта

Со среды, 22 июня, в Киеве движение будет закрыто по Южному мосту для частного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского городской государственной администрации (КГГА) в Telegram .

При этом запрет не будет касаться специального транспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

"Город призывает водителей с пониманием отнестись к неудобствам и планировать маршруты заранее, чтобы следовать ПДД и комендантскому часу", - говорится в сообщении.