В Киеве возобновили движение транспорта по мостам Метро и Патона
В Киеве в понедельник, 20 июня, возобновили автомобильное движение по мостам Метро и Патона. Отныне для автосообщения через Днепр задействованы все мосты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
Так, в Киеве с сегодняшнего дня автомобильное сообщение между левым и правым берегами осуществляется по:
- Дарницкому мосту;
- Северному мосту;
- Южному мосту;
- мосту Метро;
- мосту Патона.
Касаемо работы общественного транспорта. По мосту Патона запустят 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрутов.
Автобусные маршруты:
- № 51 "ст. м. "Красный Хутор" – ст.м. "Лыбидская".
- № 55 "Дарницкая площадь – ст. м. "Дворец Спорта".
- № 115 "Контрактовая площадь – Дом культуры".
- № 118 "ст. м. "Черниговская" – ст. м. "Политехнический институт".
Троллейбусные маршруты:
- № 43 "Дарницкая площадь – Кибцентр".
- № 50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".
Также возобновлена работа троллейбусного маршрута №36, который курсирует от улицы Северной до станции метро Святошино.
"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам скорой, авто полиции, спасателям и автомобилям с гуманитарным грузом", - написал Кличко.
Как известно, спустя несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину власти Киева закрыли все автомосты через Днепр. Переправы были взяты под контроль Нацгвардии. Позже в столице частично восстановили движение через несколько мостов.
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