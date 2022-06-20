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В Киеве возобновили движение транспорта по мостам Метро и Патона

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Киев, Понедельник 20 июня 2022 09:23
В Киеве возобновили движение транспорта по мостам Метро и Патона Фото: Киевский мост Метро (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в понедельник, 20 июня, возобновили автомобильное движение по мостам Метро и Патона. Отныне для автосообщения через Днепр задействованы все мосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

Так, в Киеве с сегодняшнего дня автомобильное сообщение между левым и правым берегами осуществляется по:

  • Дарницкому мосту;
  • Северному мосту;
  • Южному мосту;
  • мосту Метро;
  • мосту Патона.

Касаемо работы общественного транспорта. По мосту Патона запустят 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрутов.

Автобусные маршруты:

  • № 51 "ст. м. "Красный Хутор" – ст.м. "Лыбидская".
  • № 55 "Дарницкая площадь – ст. м. "Дворец Спорта".
  • № 115 "Контрактовая площадь – Дом культуры".
  • № 118 "ст. м. "Черниговская" – ст. м. "Политехнический институт".

Троллейбусные маршруты:

  • № 43 "Дарницкая площадь – Кибцентр".
  • № 50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Также возобновлена ​​работа троллейбусного маршрута №36, который курсирует от улицы Северной до станции метро Святошино.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам скорой, авто полиции, спасателям и автомобилям с гуманитарным грузом", - написал Кличко.

Как известно, спустя несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину власти Киева закрыли все автомосты через Днепр. Переправы были взяты под контроль Нацгвардии. Позже в столице частично восстановили движение через несколько мостов.

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