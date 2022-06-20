В Киеве возобновили движение транспорта по мостам Метро и Патона

В Киеве в понедельник, 20 июня, возобновили автомобильное движение по мостам Метро и Патона. Отныне для автосообщения через Днепр задействованы все мосты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам скорой, авто полиции, спасателям и автомобилям с гуманитарным грузом", - написал Кличко.

Также возобновлена ​​работа троллейбусного маршрута №36, который курсирует от улицы Северной до станции метро Святошино.

Так, в Киеве с сегодняшнего дня автомобильное сообщение между левым и правым берегами осуществляется по:

Как известно, спустя несколько дней после полномасштабного вторжения России в Украину власти Киева закрыли все автомосты через Днепр. Переправы были взяты под контроль Нацгвардии. Позже в столице частично восстановили движение через несколько мостов.

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