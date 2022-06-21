ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Києві закривають Південний міст для приватного транспорту

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 червня 2022 08:34
У Києві закривають Південний міст для приватного транспорту Фото: у Києві закривають Південний міст для приватного транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З середи, 22 червня, в Києві рух буде закрито по Південному мосту для приватного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) в Telegram.

При цьому заборона не стосуватиметься спеціального транспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

"Місто закликає водіїв з розумінням поставитися до незручностей і планувати маршрути заздалегідь, щоб слідувати ПДР і комендантській годині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Києві відновили автомобільний рух по мостах Метро і Патона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Южный мост
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни