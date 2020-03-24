ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві закривають кіоски з кавою і шаурмою

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 18:21
У Києві закривають кіоски з кавою і шаурмою
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також забороняється реалізація у торговельних закладах алкогольних напоїв на розлив

Київ посилює обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, а саме забороняється робота кіосків з шаурмою, приготування та продаж кавових напоїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що також забороняється реалізація у торговельних закладах алкогольних напоїв на розлив.

"Київ посилює обмежувальні заходи для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема, щодо заборони роботи МАФів із реалізації шаурми, приготування та продажу кавових напоїв тощо, а також щодо заборони реалізації у торговельних закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж кавових напоїв", - повідомляє КМДА.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, більшість українців (88%) турбує поширення коронавірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Згідно з опитуванням, ті, кого поширення вірусу не турбує, складають лише 6% населення.

Раніше повідомлялося, на 24 березня виявлено 97 інфікованих коронавірусом в Україні. Захворюваність продовжує зростати щодоби і охоплює нові регіони країни.

Відзначимо, 20 березня уряд оголосив надзвичайну ситуацію в Києві у зв'язку з поширенням коронавірусу. Згодом з 23 березня у Києві ввели заборону на користування громадським транспортом людям, які не є працівниками критичної інфраструктури.

Вакцина від кризи: як світ рятує економіку від наслідків коронавіруса Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 24 березня
Новини України КиївКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся