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В Харькове заминировали три станции метро

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 10:17
В Харькове заминировали три станции метро
Фото: харьковское метро (traffic.od.ua)

Оперативники ищут взрывчатку

В четверг утром, 7 ноября, в Харькове поступило сообщение о минировании трех станций метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской полиции.

Сообщается, что оперативники работают на местах и ищут взрывчатку.

"Сообщение о закладке взрывчатки на станциях "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" поступило в полицию 7 ноября. На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 ноября в Киеве после звонка о минировании закрыли станции метро "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки. Впоследствии информация о минировании не подтвердилась.

Также РБК-Украина писало, что 1 ноября на электронную почту полиции Львова поступило сообщение о минировании областной клинической больницы и церкви Святого Георгия. На места отправились следственно-оперативные группы, кинологи, патрульные полицейские, взрывотехники и другие специалисты.

Кроме этого, 1 ноября в Житомире на электронный адрес полиции поступило письмо о возможном теракте в областной больнице и в одном из соборов города. Для обследования зданий отправились кинологи, взрывотехники и другие специалисты.

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