В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Станция метрополитена закрыта на вход

В Киеве сегодня вечером, 28 декабря, закрыли станцию метро "Вокзальная" на вход. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На данный момент пресс-служба Киевского метрополитена не комментирует информацию.

Фото (Анастасия Рокитна, РБК-Украина)

Напомним, ранее в Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Лыбидская" из-за сообщения о минировании. Отметим, что информация не подтвердилась.

22 декабря правоохранители в 18:30 получили анонимное сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала на площади Вокзальной в Соломенском районе столицы. После проверки взрывотехниками опасных предметов или взрывчатых веществ не было обнаружено. На момент проверки эвакуировали около 2 тыс. человек.