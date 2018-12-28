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У Києві закрили станцію метро "Вокзальна"

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 17:44
У Києві закрили станцію метро "Вокзальна"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станція метрополітену закрита на вхід

У Києві сьогодні ввечері, 28 грудня, закрили станцію метро "Вокзальна" на вхід. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На даний момент прес-служба Київського метрополітену не коментує інформацію.

У Києві закрили станцію метро &quot;Вокзальна&quot;

Фото (Анастасія Рокитна, РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше в Києві закрили на вхід і вихід станцію метро "Либідська" через повідомлення про мінування. Зазначимо, що інформація не підтвердилася.

22 грудня правоохоронці у 18:30 отримали анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу на площі Вокзальній у Солом'янському районі столиці. Після перевірки вибухотехніками небезпечних предметів або вибухових речовин не було виявлено. На момент перевірки евакуювали близько 2 тис. чоловік.

 

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