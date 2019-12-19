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У Києві закрили станцію метро "Площа Льва Толстого"

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 14:06
У Києві закрили станцію метро "Площа Льва Толстого"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надійшов анонімний дзвінок про мінування

Станцію "Площа Льва Толстого" і пересадку закрита на вхід і вихід після анонімного дзвінка про мінування. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на пресс-служби "Київського метрополітену".

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки.

У Києві закрили станцію метро &quot;Площа Льва Толстого&quot;У Києві закрили станцію метро &quot;Площа Льва Толстого&quot;

Нагадаємо, 13 грудня Залізничний вокзал у Києві був закритий для пасажирів у зв'язку повідомленням про замінування. Інформація не підтвердилася.

У понеділок, 16 грудня, в Києві надійшло повідомлення про мінування Шевченківського районного суду. У суді проводилася евакуація робітників і відвідувачів.

РБК-Україна писало, що за добу 16 грудня невідомі двічі повідомили про мінування міжнародного аеропорту "Бориспіль", і про рух колони техніки з вибухівкою по трасі "Київ-Одеса" в бік столиці.

Крім того, в 2019 році силовики отримали 150 неправдивих повідомлень про встановлення вибухівки на об'єктах "Укрзалізниці". "Мінували" зазвичай вокзали Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова і Запоріжжя.

У Києві на Новий рік продовжать роботу метро і наземного транспорту Кабмін посилив відповідальність за неправдиве мінування
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