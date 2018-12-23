ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві закрили метро "Либідська" через повідомлення про мінування

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 13:24
У Києві закрили метро "Либідська" через повідомлення про мінування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі проводиться перевірка

У Києві закрили на вхід та вихід станцію метро "Либідська" через повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Увага! Станцію "Либідська" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

У Києві закрили метро &quot;Либідська&quot; через повідомлення про мінування

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, на правоохоронці о 18:30 отримали анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу на площі Вокзальній у Солом’янському районі столиці. 

Після перевірки вибухотехніками небезпечних предметів чи вибухових речовин не було виявлено. На момент перевірки евакуйовували близько 2 тис. осіб.

Раніше Подільський районний суд міста Києва засудив до трьох років в’язниці з іспитовим терміном півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку. 

Поліція не знайшла вибухівку на центральному вокзалі Києва У Києві перевіряють інформацію про замінування центрального вокзалу
Новини України Київметромінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся