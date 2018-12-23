У Києві закрили метро "Либідська" через повідомлення про мінування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі проводиться перевірка

У Києві закрили на вхід та вихід станцію метро "Либідська" через повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"Увага! Станцію "Либідська" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, на правоохоронці о 18:30 отримали анонімне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу на площі Вокзальній у Солом’янському районі столиці.

Після перевірки вибухотехніками небезпечних предметів чи вибухових речовин не було виявлено. На момент перевірки евакуйовували близько 2 тис. осіб.

Раніше Подільський районний суд міста Києва засудив до трьох років в’язниці з іспитовим терміном півтора роки жителя Києва, який надав поліції неправдиву інформацію про замінування банку.