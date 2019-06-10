В Киеве закрыли еще одну станцию метро из-за звонка о минировании

Станция киевского метро "Олимпийская" закрыта на вход и выход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Сообщается о поступившем анонимном звонке о минировании.

Напомним, ранее неизвестный сообщил о минировании станций метро "Театральная" и "Золотые ворота". В течение некоторого времени станции были закрыты. После проверки выяснилось, что звонок о минировании был ложным.

Позже на спецлинию поступил звонок о минировании станции метро "Теремки". Станцию закрыли и проверили, опасных предметов обнаружено не было.

Добавим, ранее в полицию Харькова поступило сообщение о заминировании 31 объекта. 3 июня в Харькове заминировали 23 здания, 7 больниц и аэропорт. Сообщение о закладке взрывчатки поступило сообщение в 10:30. Информация не подтвердилась.

В конце мая в Виннице сотрудники Национальной полиции проверили информацию о минировании 28 объектов в городе. В частности, 29 мая на электронную почту полиции пришло сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.