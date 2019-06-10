У Києві закрили ще одну станцію метро через дзвінок про мінування

Станція київського метро "Олімпійська" закрита на вхід і вихід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

Повідомляється про надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Нагадаємо, раніше невідомий повідомив про мінування станцій метро "Театральна" і "Золоті ворота". протягом деякого часу станції були закриті. Після перевірки з'ясувалося, що дзвінок про мінування було хибним.

Пізніше на спецлінію надійшов дзвінок про мінування станції метро "Теремки". Станцію закрили і перевірили, небезпечних предметів виявлено не було.

Додамо, раніше в поліцію Харкова надійшло повідомлення про замінування 31 об'єкта. 3 червня у Харкові замінували 23 будівлі, 7 лікарень і аеропорт. Повідомлення про закладення вибухівки надійшло повідомлення о 10:30. Інформація не підтвердилася.

У кінці травня у Вінниці співробітники Національної поліції перевірили інформацію про мінування 28 об'єктів в місті. Зокрема, 29 травня на електронну пошту поліції прийшло повідомлення про замінування житлових будинків, дитячих садів, торгових центрів, громадського транспорту та залізничного вокзалу.