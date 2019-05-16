В Киеве закроют движение на пешеходном мосту на Аллее Героев Небесной Сотни

В Киеве с 20 мая закроют движение на переходном мосту на улице Институтской (Аллея Героев Небесной Сотни). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, с 8:00 20 мая до 20 августа в связи с выполнением ремонтных работ на пешеходном мосту на улице Институтской будет закрыто движение для пешеходов.

"Корпорация просит извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 15 мая в рамках ремонтных работ начинаются подготовительные работы по ремонту дорожного покрытия на улице Светлой на участке от улицы Автопарковой до улицы Евгения Харченко. Во время выполнения работ будет частично ограничено движение транспорта.

Кроме того, в Киеве 16 и 17 мая с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом на улице Березняковская на участке от дома № 26 до Днепровской набережной частично ограничат движение транспорта.

Также с 7:00 17 мая до 09:00 18 мая в связи с ремонтными работами на улицах Вильямса и Максимовича будет частично ограничено движение транспорта.