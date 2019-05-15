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В Киеве ограничат движение транспорта на улицах Вильямса и Максимовича

Новости » Общество    15.05.2019 - 20:16
В Киеве ограничат движение транспорта на улицах Вильямса и Максимовича
Иллюстративное фото (Автоцентр)

С 7:00 17 мая до 09:00 18 мая в связи с ремонтными работами на улицах Вильямса и Максимовича будет частично ограничено движение транспорта

В Киеве частично ограничат движение транспорта на улицах Вильямса и Максимовича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Как сообщается, с 7:00 17 мая до 09:00 18 мая в связи с ремонтными работами на улицах Вильямса и Максимовича будет частично ограничено движение транспорта.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, а также не оставлять свои транспортные средства на проезжей части и тротуарах указанных улиц, чтобы не мешать дорожным работам", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве 16 мая с 08:00 до 18:00 в связи с фрезерованием старого покрытия на улице Натальи Ужвий будет частично ограничено движение транспорта. 

Кроме того, с 15 мая ограничат движение транспорта на улице Светлая в Дарницком районе столицы в связи с подготовительными работами по ремонту дорожного покрытия. 

Также в столице 16 и 17 мая с 08:00 до 18:00 в связи с ремонтом на улице Березняковская на участке от дома № 26 до Днепровской набережной частично ограничат движение транспорта.

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