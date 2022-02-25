Атака на Киев. На Позняках горит многоэтажка, есть пострадавшие

В Киеве после падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом - с 4 по 9 этаж. На место инцидента уже приехали спасатели.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Дом загорелся на ул. Кошица 7А (Позняки) около 04:20.
"Вероятно много жертв среди мирного населения!" - написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram-канале.
Он также призвал журналистов украинских и западных медиа приехать на место инцидента и показать это на весь мир.
По данным ГСЧС Украины, дом состоит из двух секций: 1 секция 10 этажная - попадания на уровне 1-2 этажа, вторая секция 16 этажная -попадания на уровне 8-9 этажей. Также есть угроза разрушения здания.
В Киеве горит многоэтажный дом на Позняках (фото: ГСЧС Украины)
Привлечено 11 единиц техники.
Виталий Кличко заявил, что по предварительным данным, в результате попадания обломков ракеты трое раненых, один из них находится в тяжелом состоянии.
Скорые везут людей в больницы. На месте также работают все аварийно-спасательные службы.
"Дом пылает, есть угроза разрушения", - написал глава столицы в своем Telegram-канале.
Напомним, Россия потеряла около 800 своих военных в ходе первого дня "масштабного" вторжения в Украину. Также ВСУ сбили 7 самолетов.
Мы также писали о том, что в ВСУ призвали жителей некоторых областей сообщать о передвижениях оккупантов.