Атака на Київ. На Позняках горить багатоповерхівка, є постраждалі

Будинок загорівся на вул.Кошиця 7А (Позняки) близько 04:20.

"Ймовірно багато жертв серед мирного населення!" - написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram-каналі.

Він також закликав журналістів українських і західних медіа приїхати на місце інциденту і показати це на весь світ.

За даними ДСНС України, будинок складається з двох секцій: 1 секція 10 поверхова - попадання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 поверхова - попадання на рівні 8-9 поверхів. Також є загроза руйнування будівлі.

У Києві горить багатоповерховий будинок на Позняках (фото: ДСНС України)

Залучено 11 одиниць техніки.

Віталій Кличко заявив, що за попередніми даними, в результаті попадання уламків ракети троє поранених, один з них знаходиться у важкому стані.

Швидкі везуть людей в лікарні. На місці також працюють всі аварійно-рятувальні служби.

"Будинок палає, є загроза руйнування", - написав глава столиці у своєму Telegram-каналі.