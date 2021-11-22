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В Киеве загорелось здание института автоматики. Проводится эвакуация

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 13:44
В Киеве загорелось здание института автоматики. Проводится эвакуация Фото: пожар в Киевском институте автоматики (t.me/dsns_telegram)
Автор: Илона Свиридова

В Киеве загорелось здание института автоматики в Шевченковском районе. Спасатели проводят эвакуацию сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что сегодня в 12:41 в Шевченковском районе на ул. Нагорная, 22 на 4 этаже административного здания Киевского института автоматики возник пожар на площади около 50 квадратных метров.

В Киеве загорелось здание института автоматики. Проводится эвакуация

Фото: пожар в Киевском институте автоматики (t.me/dsns_telegram)

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация сотрудников института.

Напомним, сегодня в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек жилищного комплекса "Нивки Парк" в Святошинском районе на проспекте Победы.

В частности, произошло возгорание электрощитовых с 5 по 15 этажи, жертв и пострадавших нет.

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