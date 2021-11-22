В Киеве загорелось здание института автоматики. Проводится эвакуация

В Киеве загорелось здание института автоматики в Шевченковском районе. Спасатели проводят эвакуацию сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Проводится эвакуация сотрудников института.

Сообщается, что сегодня в 12:41 в Шевченковском районе на ул. Нагорная, 22 на 4 этаже административного здания Киевского института автоматики возник пожар на площади около 50 квадратных метров.

Напомним, сегодня в Киеве произошел пожар в одной из многоэтажек жилищного комплекса "Нивки Парк" в Святошинском районе на проспекте Победы.

В частности, произошло возгорание электрощитовых с 5 по 15 этажи, жертв и пострадавших нет.