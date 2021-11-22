ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Києві загорілася будівля інституту автоматики. Проводиться евакуація

Новость на русском →
Київ, Понеділок 22 листопада 2021 13:44
У Києві загорілася будівля інституту автоматики. Проводиться евакуація Фото: пожежа в Київському інституті автоматики (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ілона Свиридова

У Києві загорілася будівля інституту автоматики в Шевченківському районі. Рятувальники проводять евакуацію співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що сьогодні о 12:41 у Шевченківському районі на вул.Нагірна, 22 на 4 поверсі адміністративної будівлі Київського інституту автоматики виникла пожежа на площі близько 50 квадратних метрів.

У Києві загорілася будівля інституту автоматики. Проводиться евакуація

Фото: пожежа в Київському інституті автоматики (t.me/dsns_telegram)

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. Проводиться евакуація співробітників інституту.

Нагадаємо, сьогодні в Києві сталася пожежа в одній з багатоповерхівок житлового комплексу "Нивки Парк" у Святошинському районі на проспекті Перемоги.

Зокрема, сталося загоряння електрощитових з 5 по 15 поверхи, жертв і постраждалих немає.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пожежа
NEWS
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
Нові правила. Як Кабмін планує змінити обмеження карантину в Україні
DAILY
Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Новий транш і stand-by до літа. Чого чекати Україні після продовження програми МВФ