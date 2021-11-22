Масштабный пожар в киевской многоэтажке потушили
Фото: пожар в Киеве потушили (ГСЧС)
Пожар в киевской многоэтажке потушили. Пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Спасатели сообщили о том, что огонь потушили. На тушение пожара были привлечены 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Киева.
Пожар произошел в Святошинском районе по проспекту Победы, 67а в шестнадцатиэтажном жилом доме.
Произошло возгорание электрощитовых с 5 по 15 этажи. Жертв и пострадавших нет.