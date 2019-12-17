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У Києві зафіксований температурний рекорд

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 17:31
У Києві зафіксований температурний рекорд
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Температура в столиці відповідає погоді кінця жовтня

Середньодобова температура 16 грудня в Києві склала 6,6 градусів тепла, що на 0,5 градусів вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначається в повідомленні, за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця жовтня.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, середня місячна температура грудня 2019 року в Україні становитиме від 4 градусів морозу до 1 градусів тепла,

Відзначимо, середня температура повітря цьогорічної осені склала 10,5 градусів тепла, що на 2,5 градусів вище за кліматичну норму. Таким чином осінь-2019 зайняла другу позицію після осені 1923 року. Протягом сезону було зафіксовано 9 температурних рекордів.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, серед українців осінь найчастіше асоціюється або з такими малоприємними явищами, як дощ, мряка, туман, вітер, похолодання (33%), або з більш приємними золотий часом, падолистом, бабиним літом, оксамитовим сезоном (30%).

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