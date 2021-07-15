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В Киеве зафиксирован 12-й температурный рекорд с начала лета

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Украина, Четверг 15 июля 2021 13:43
В Киеве зафиксирован 12-й температурный рекорд с начала лета Фото: жара в Киеве обновила рекорд 2010 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ночь на четверг, 15 июля, в Киеве оказалась самой теплой для этого дня, поскольку температура не опустилась ниже 22,8 градусов. Предыдущее рекордное значение 2010 года превышено на 1,4 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным обсерватории, это уже 12-й температурный рекорд с начала лета

Всего с начала года в Киеве установлено 22 температурных рекорда.

Отметим, максимальная температура дня для 15 июля была в Киеве в 1883 году - 33,7 градусов. Таким образом, сегодня в столице может быть обновлен еще один рекорд, поскольку к 13:40 температура уже превысила 33 градуса.

По прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Напомним, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градусов тепла, что на 1,8 градусов выше климатической нормы. С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.

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