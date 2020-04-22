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У Києві зафіксували спалах коронавірусу, за добу заразились майже 100 людей

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 09:51
У Києві зафіксували спалах коронавірусу, за добу заразились майже 100 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Всього у Києві виявили 989 випадків коронавірусу

Коронавірусом у Києві за добу заразились майже 100 людей. Такі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

Станом на сьогодні у столиці 989 людей заразились COVID-19, вчора повідомляли про 892 інфікованих. Таким чином за добу в Києві виявили ще 97 хворих коронавірусом.

Вчора повідомлялось, що в Вишневому Київської області зафіксували спалах коронавірусу в гутрожитку. Вже померли двоє мешканців цього гуртожитку. Всім мешканцям роблять ПЛР-тести, в самому гуртожитку обмежено пересування. Остаточні дані про масштаби захворювання будуть завтра ввечері.

Також в Миколаївській області підтвердили першу смерть від COVID-19. Зокрема, померла 81-річна мешканка села Воронівка. Вона захворіла ще 1 квітня, а 9 квітня була госпіталізована в інфекційну лікарню.

РБК-Україна писало, що в Івано-Франківську через спалах коронавірусу переповнені міські лікарні, 15 пацієнтів - у важкому стані.

Зазначимо, що карантин в Україні планують продовжити до 12 травня, але з певними пом'якшеннями.

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