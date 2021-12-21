UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве задерживается городская электричка: на путях оказался человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве задерживается движение городской электрички №7433. На путях оказался человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

"Задерживается движение городской электрички №7433 на остановочном пункте "Караваевы Дачи", - указано в сообщении.

Отмечается, что причина задержки - человек на железнодорожных путях. На место происшествия направлена ответственная городская служба. Других подробностей перевозчик не приводит.

Напомним, 21 декабря в Киеве отменили ряд рейсов городской электрички.

Отметим, это уже третий день подряд в столице отменяют рейсы электрички.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкрзализныця