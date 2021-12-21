В Киеве отменяют рейсы городской электрички: список
Фото: в Киеве отменяют рейсы городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в столице Украины отменяют ряд рейсов городской электрички. В "Киевпастрансе" назвали, о каких рейсах идет речь.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу коммунального предприятия.
Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
- 7307/7308,
- 7315,
- 7316.
Рейсы отменяют по техническим причинам.
Напомним, это уже третий день подряд в Киеве отменяют рейсы электрички.