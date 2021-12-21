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В Киеве отменяют рейсы городской электрички: список

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 08:10
В Киеве отменяют рейсы городской электрички: список Фото: в Киеве отменяют рейсы городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в столице Украины отменяют ряд рейсов городской электрички. В "Киевпастрансе" назвали, о каких рейсах идет речь.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу коммунального предприятия.

Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

  • 7307/7308,
  • 7315,
  • 7316.

Рейсы отменяют по техническим причинам.

Напомним, это уже третий день подряд в Киеве отменяют рейсы электрички.

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