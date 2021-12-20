Поломались. В Киеве сегодня отменяют ряд рейсов городской электрички
Фото: в Киеве отменяют рейсы городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве 20 декабря отменяют рейсы городской электрички. Причиной стала неисправность электропоездов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киевпастранс".
Сегодня отменяется 9 рейсов вечернего выпуска городской электрички. В связи с неисправностью электропоездов отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
- 7419,
- 7420,
- 7427,
- 7528,
- 7437,
- 7416,
- 7423,
- 7424,
- 7431.
Напомним, вчера в Киеве отменили несколько рейсов городской электрички.