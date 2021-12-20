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Поломались. В Киеве сегодня отменяют ряд рейсов городской электрички

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 12:33
Поломались. В Киеве сегодня отменяют ряд рейсов городской электрички Фото: в Киеве отменяют рейсы городской электрички (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве 20 декабря отменяют рейсы городской электрички. Причиной стала неисправность электропоездов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киевпастранс".

Сегодня отменяется 9 рейсов вечернего выпуска городской электрички. В связи с неисправностью электропоездов отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

  • 7419,
  • 7420,
  • 7427,
  • 7528,
  • 7437,
  • 7416,
  • 7423,
  • 7424,
  • 7431.

Напомним, вчера в Киеве отменили несколько рейсов городской электрички.

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