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У Києві затримується міська електричка: на коліях опинилася людина

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві затримується рух міської електрички № 7433. На шляхах опинився чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київпастрансу.

"Затримується рух міської електрички №7433 на зупинному пункті "Караваєві Дачі", - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що причина затримки - людина на залізничних коліях. На місце події направлена відповідальна Міська служба. Інших подробиць перевізник не наводить.

Нагадаємо, 21 грудня у Києві скасували низку рейсів міської електрички.

Зазначимо, це вже третій день поспіль у столиці скасовують рейси електрички.

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