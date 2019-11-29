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В Киеве задерживается движение трамваев

Новости » Общество     29.11.2019 - 08:51
В Киеве задерживается движение трамваев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Задерживается движение трамваев 14, 18

В Киеве на улице Глыбочицкой из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) задерживается движение трамваев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Киевпастранс.

Отмечается, что задерживается движение трамваев 14, 18. На место вызвана полиция.

Напомним, в Днепре фура протаранила маршрутку, в результате чего пострадали два человека.

РБК-Украина писало, что полиция открыла два уголовных дела после дорожно-транспортного происшествия с участием 11 автомобилей на трассе Киев-Одесса. Пострадали три человека. Также в столице на Набережном шоссе в ночь с 25 на 26 ноября произошла авария с участием четырех автомобилей.

Также в воскресенье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Николая Кулебы и его детей. Авария произошла на трассе Киев-Одесса, вблизи села Чабаны. Автомобиль детского омбудсмена столкнулся с микроавтобусом. По данным следствия, виновником аварии является Кулеба.

В результате ДТП Кулеба получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, травму живота. Его госпитализировали в больницу "Феофания" вместе со старшим сыном. Младшего сына госпитализировали в "Охматдет".

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