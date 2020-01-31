В Киеве задерживается движение автобусов и троллейбусов из-за дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Киевпастранс".

Задерживается движение автобусов №48 по ул. Энтузиастов 27 по причине ДТП. На место вызвана полиция. Также задерживается движение троллейбусов №22к, 21к, 42д по бульвару Чкаловский - ул. Уманская также по причине ДТП.

Кроме того, по данным Google Maps, в Киеве образовались пробки на улице Елены Телиги, улице Богатырская, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, улице Сечевых стрельцов, улице Житомирская, на проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе. Значительные пробки на мосту Патона.

Напомним, под Киевом планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев - Одесса и Киев - Чоп. "Укравтодор" объявил закупку работ по строительству транспортных развязок на трассах М-05 Киев - Одесса км 15 + 390-км 21 847 и М-06 Киев - Чоп км 21 767. Развязки намерены построить за счет займов Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.

Ранее сообщалось, что ЕБРР планирует предоставить кредит на реконструкцию трассы Киев-Одесса.