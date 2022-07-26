В Киеве задержали замдиректора одного из департаментов КГГА
Фото: в Киеве задержали замдиректора одного из департаментов КГГА (ssu.gov.ua)
ГБР совместно со столичной прокуратурой задержали одного из заместителей директора департамента транспорта КГГА на вымогательстве взятки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Отмечается, что на время расследования замдиректора будет отстранен от исполнения обязанностей.
Как сообщалось ранее, в Киеве задержали руководителя одного из ОСМД. Он обещал подключить электричество и воду к помещениям за взятку.
Кроме того, правоохранители задержали бывшего депутата Верховной рады III созыва, который требовал 10 тысяч долларов за влияние на решение суда.