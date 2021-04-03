В Киеве задержали таксиста с партией наркотиков

Во время патрулирования полицейские заметили подозрительный автомобиль такси, который медленно двигался по зоне отдыха. Его остановили для проверки документов.

На вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов или веществ, водитель сказал, что у него в салоне такие есть. Мужчина достал из водительской двери автомобиля полиэтиленовый пакет в котором находились 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом, которые фигурант незаконно приобрел и хранил с целью сбыта.

Полицейские изъяли свертки и направили на соответствующее экспертное исследование. По заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическими.

Приобретателем наркотиков оказался 24-летний житель Запорожской области, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

При процессуальном руководстве местной прокуратуры №5 следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.