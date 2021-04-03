UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве задержали таксиста с партией наркотиков

Автор: Инна Собора

На улице Приречной в Киеве полиция обнаружила таксиста, у которого были наркотики в салоне авто. Правоохранители изъяли у злоумышленника 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Во время патрулирования полицейские заметили подозрительный автомобиль такси, который медленно двигался по зоне отдыха. Его остановили для проверки документов.

На вопрос правоохранителей о наличии запрещенных предметов или веществ, водитель сказал, что у него в салоне такие есть. Мужчина достал из водительской двери автомобиля полиэтиленовый пакет в котором находились 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом, которые фигурант незаконно приобрел и хранил с целью сбыта.

Полицейские изъяли свертки и направили на соответствующее экспертное исследование. По заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическими.

Приобретателем наркотиков оказался 24-летний житель Запорожской области, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

При процессуальном руководстве местной прокуратуры №5 следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Киеве задержали организатора поставок наркотиков в особо крупных размерах. Из Львова вещества перевозили под прикрытием детских игрушек.

РБК-Украина писало, что в Николаевской области группировки жителей города Вознесенск организовала поставку и сбыт наркотиков в исправительную колонию

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины наркотикитакси
Читайте также
В Николаевской области грузовик столкнулся с такси, три человека погибли
В Украине блокировали канал поставки наркотиков в ОРДО. Прятали в детских товарах
Прогноз погоды