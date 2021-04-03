У Києві затримали таксиста з партією наркотиків

Під час патрулювання поліцейські помітили підозрілий автомобіль таксі, який повільно рухався по зоні відпочинку. Його зупинили для перевірки документів.

На запитання правоохоронців щодо наявності заборонених предметів чи речовин, водій сказав, що в нього в салоні такі є. Чоловік дістав із водійських дверцят автомобіля поліетиленовий пакет у якому знаходились 29 згортків із амфетаміном, МДМА, PVP та канабісом, які фігурант незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

Поліцейські вилучили згортки та направили на відповідне експертне дослідження. За висновком експертизи, вилучені речовини є наркотичними.

Збувачем наркотиків виявився 24-річний мешканець Запорізької області, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.

За процесуального керівництва місцевої прокуратури №5 слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.