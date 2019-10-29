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В Киеве на взятке в 50 тыс. долларов задержали сотрудника НБУ

Новости » Политика    29.10.2019 - 18:37
В Киеве на взятке в 50 тыс. долларов задержали сотрудника НБУ
Фото: деньги, которые должен был получить сотрудник НБУ (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Он обещал содействие в получении бессрочной лицензии на деятельность по обмену валюты

Во вторник, 29 октября, в Киеве задержали сотрудника Национального банка Украины (НБУ) на взятке в 50 тысяч долларов за содействие в предоставлении лицензии для деятельности по обмену валют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

По данным следователей, эту сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, которое осуществляет деятельность по обмену валюты. Он обещал содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

"Во время передачи части средств в размере 40 тыс. долларов служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному готовят подозрение по ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия.

В НБУ сообщили, что задержанный не является работником структурного подразделения, которые осуществляет выдачу лицензий на осуществление валютных операций, занимает не руководящую должность и работает в департаменте, который отвечает за хозяйственное обеспечение деятельности.

Фото: деньги, которые должен был получить сотрудник НБУ (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что главный государственный инспектор в области надзора над строительством, предстанет перед судом в Киеве за выдачу незаконных разрешений на строительство в опасных зонах. Чиновника задержали на взятке в 10 тысяч гривен.

Как сообщало РБК-Украина ранее, антикоррупционные органы объявили подозрение бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак. Ее подозревают в недостоверном декларировании.

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