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У Києві затримали співробітника НБУ на хабарі у 50 тис. доларів

Новини » Політика    29.10.2019 - 18:37
У Києві затримали співробітника НБУ на хабарі у 50 тис. доларів
Фото: гроші, які повинен був отримати співробітник НБУ (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Він обіцяв сприяння в отриманні безстрокової ліцензії на діяльність з обміну валюти

У вівторок, 29 жовтня, в Києві затримали співробітника Національного банку України (НБУ) на хабарі в 50 тисяч доларів за сприяння у наданні ліцензії для діяльності з обміну валют. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

За даними слідчих, цю суму головний спеціаліст НБУ зажадав від директора приватного підприємства, яке здійснює діяльність з обміну валюти. Він обіцяв сприяння в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг.

"Під час передачі частини коштів у розмірі 40 тис. доларів службовця банку затримали біля будівлі НБУ на Печерську", - йдеться в повідомленні.

Наразі затриманому готують підозру за ч. 1 ст. 15 год 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. На місці події проводяться слідчі дії.

Фото: гроші, які повинен був отримати співробітник НБУ (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний державний інспектор у сфері нагляду над будівництвом, постане перед судом в Києві за видачу незаконних дозволів на будівництво в небезпечних зонах. Чиновника затримали на хабарі у 10 тисяч гривень.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, антикорупційні органи оголосили підозру колишній главі Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак. Її підозрюють у недостовірному декларуванні.

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