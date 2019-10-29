НБУ немного поднял официальный курс доллара

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Курс доллара на 30 октября повысился до 25,11 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 октября 2019 года поднял официальный курс доллара до 25,11 гривен, что на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 октября установлен на таком уровне: 2511,3805 гривен за 100 долларов (+4,6661гривен).

При этом курс доллара на 29 октября составлял 2506,7144 гривен за 100 долларов.

Отметим, сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс доллара вырос на пять копеек - до 25,18 гривен за доллар по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Однако в течение дня ситуация стабилизировалась, и украинская валюта начала немного укрепляться.

Национальный банк отреагировал на утреннее ослабление гривны и установил справочный курс на уровне 25,13 гривен за доллар. Справочный курс на 29 октября вырос на восемь копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

В обменных пунктах Украины курс доллара в продаже не изменился и составил 25,14 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку - до 27,93 гривен за евро.

В частности, на наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,90 (24,86 - 28 октября), продажи - 25,14 (25,14 - 28 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,50 (27,47 - 28 октября), продажи - 27,93 (27,92 - 28 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,56 (3,56 - 28 октября), продажи 3,93 (3,93 - 28 октября) грн за 10 рублей.