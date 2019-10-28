В Киеве будут судить инспектора, который выдавал незаконные разрешения на строительство в опасных зонах

Фото: задержание чиновника (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Чиновника задержали на взятке в 10 тысяч гривен

В Киеве перед судом предстанет главный государственный инспектор в области надзора над строительством за выдачу разрешений на строительство в опасных зонах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Как сообщается, чиновника задержали на взятке в 10 тысяч гривен, в обмен на которые он обещал получение разрешения на строительство в опасных зонах и не отражение этой информации в актах.

"В июле 2019 года чиновник требовал неправомерную выгоду в размере 10 тыс гривен. за свое содействие в получении разрешения на выполнение работ повышенной опасности на территории Киева, и не отражение в актах проверки нарушений норм законодательства о труде и привлечения служебных лиц частного предприятия к административной ответственности во время проведения плановых проверок", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины, санкция которой предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее антикоррупционные органы объявили подозрение бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак. Ее подозревают в недостоверном декларировании.

Также РБК-Украина сообщало, что бывший народный депутат Максим Микитась вышел из СИЗО под залог в 80 млн гривен. Его подозревают в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве.