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В Киеве задержали россиянина по подозрению в убийстве украинки

Новости » Происшествия    18.01.2019 - 17:35
В Киеве задержали россиянина по подозрению в убийстве украинки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Следствие установило, что россиянин убил украинку на территории РФ

В Киеве полиция задержала гражданина РФ, который находился в международном розыске за убийство женщины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как отмечается, в харьковских полицейских поступила оперативная информация о том, что в городе может находиться мужчина, который на территории Российской Федерации жестоко убил женщину. Во время разработки данной информации сотрудники уголовного розыска установили адрес, по которому вор снял в Харькове жилье и скрывался от следствия.

В квартире жилого дома по проспекту Победы сотрудники полиции обнаружили тело неизвестной женщины, которое было завернуто в простыню и находилось за диваном. В дальнейшем оперативники установили личность умершей. Ею оказалась 42-летняя жительница Сум, которая приехала в Харьков на заработки.

Сведения о событии были квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения. Согласно украинскому законодательству, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Фото: место преступления и задержан злоумышленник (hk.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в съемной квартире нашли убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет.

Как писало РБК-Украина, в Одесской области обнаружили тела четырех человек с признаками насильственной смерти.

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