В доме в Одесской области обнаружили тела 4 людей

Иллюстративное фото (flickr.com/usembassykyiv)

По факту убийства четырех человек открыли уголовное дело

В Одесской области обнаружили тела четырех человек с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что тела обнаружили в одном из сел Измаильского района. Среди погибших - хозяин дома, женщина и еще двое мужчин. Для установления обстоятельств происшествия и задержания причастных к убийству весь состав местной полиции подняли по тревоге.

"На месте происшествия работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, работники Главного управления НП в Одесской области и сотрудники прокуратуры", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данному факту открыто уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции задержали подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове. Отметим, тела девушек обнаружили на съемной квартире.

Как писал Styler, одним из участников убийства мог быть уроженец Турции.