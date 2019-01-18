У Києві затримали росіянина за підозрою у вбивстві українки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідство встановило, що росіянин убив українку на території РФ

У Києві поліція затримала громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство жінки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як зазначається, до харківських поліцейських надійшла оперативна інформація про те, що у місті може перебувати чоловік, який на території Російської Федерації жорстоко вбив жінку. Під час розробки даної інформації працівники карного розшуку встановили адресу, за якою злодій зняв у Харкові житло та переховувався від слідства.

У квартирі житлового будинку по проспекту Перемоги працівники поліції виявили тіло невідомої жінки, яке було загорнуто у простирадло та знаходилося за диваном. В подальшому оперативники встановили особу померлої. Нею виявилася 42-річна мешканка Сум, яка приїхала до Харкова на заробітки.

Відомості про подію були кваліфіковані за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Відповідно до українського законодавства, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Фото: місце злочину і затриманий зловмисник (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові у орендованій квартирі знайшли вбитими двох іноземних студенток 20 і 22 років.

Як писало РБК-Україна, в Одеській області виявили тіла чотирьох людей з ознаками насильницької смерті.