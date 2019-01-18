ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві затримали росіянина за підозрою у вбивстві українки

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 17:35
У Києві затримали росіянина за підозрою у вбивстві українки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідство встановило, що росіянин убив українку на території РФ

У Києві поліція затримала громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство жінки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області. 

Як зазначається, до харківських поліцейських надійшла оперативна інформація про те, що у місті може перебувати чоловік, який на території Російської Федерації жорстоко вбив жінку. Під час розробки даної інформації працівники карного розшуку встановили адресу, за якою злодій зняв у Харкові житло та переховувався від слідства.

У квартирі житлового будинку по проспекту Перемоги працівники поліції виявили  тіло невідомої жінки, яке було загорнуто у простирадло та знаходилося за диваном. В подальшому оперативники встановили особу померлої. Нею виявилася 42-річна мешканка Сум, яка приїхала до Харкова на заробітки.

Відомості про подію були кваліфіковані за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу. Відповідно до українського законодавства, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Фото: місце злочину і затриманий зловмисник (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові у орендованій квартирі знайшли вбитими двох іноземних студенток 20 і 22 років. 

Як писало РБК-Україна, в Одеській області виявили тіла чотирьох людей з ознаками насильницької смерті.

У Норвегії росіянин напав на відвідувачів супермаркету з ножем РФ готувала теракт на нафтопроводі Одеса-Броди, - СБУ
Новини України КиївРосійська ФедераціяарештВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся