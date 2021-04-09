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В Киеве задержали полицейского, который наладил схему сбыта наркотиков

Автор: Инна Собора

В Киеве задержали полицейского и его поставщиков на сбыте психотропных веществ. Нарушителем оказался участковый офицер полиции Днепровского управления полиции ГУНП.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что полицейский, получив от поставщиков наркотические средства, осуществлял их сбыт через доверенных лиц из числа тех, что ранее привлекались к ответственности за совершение уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Правоохранители провели обыски в домовладениях и транспортных средствах, которые принадлежат и используются участковым офицером, а также его сообщниками. Во время обысков обнаружены и изъяты наркотические средства, деньги и оборудование для изготовления психотропных веществ.

Полицейского и его сообщников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Фото: обыски и задержания (kyiv.gp.gov.ua)

Ранее в Киеве полиция вияивила таксиста, у которого были наркотики в салоне авто.

РБК-Украина писало, что в Полтавской области прекратили деятельность группировки, которое занималось изготовлением и сбытом наркотиков.

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