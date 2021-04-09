В Киеве задержали полицейского, который наладил схему сбыта наркотиков

Следствие установило, что полицейский, получив от поставщиков наркотические средства, осуществлял их сбыт через доверенных лиц из числа тех, что ранее привлекались к ответственности за совершение уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Правоохранители провели обыски в домовладениях и транспортных средствах, которые принадлежат и используются участковым офицером, а также его сообщниками. Во время обысков обнаружены и изъяты наркотические средства, деньги и оборудование для изготовления психотропных веществ.

Полицейского и его сообщников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Фото: обыски и задержания (kyiv.gp.gov.ua)