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У Києві затримали поліцейського, який налагодив схему збуту наркотиків

Автор: Инна Собора

У Києві затримали поліцейського та його постачальників на збуті психотропних речовин. Порушником виявився дільничний офіцер поліції Дніпровського управління поліції ГУНП.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що поліцейський, отримавши від постачальників наркотичні засоби, здійснював їх збут через довірених осіб з числа тих, шо раніше притягувався до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Правоохоронці провели обшуки у домоволодіннях та транспортних засобах, що належать та використовуються дільничним офіцером, а також його спільниками. Під час обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби, грошові кошти та обладнання для виготовлення психотропних речовин.

Поліцейського та його спільників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: обшуки та затримання (kyiv.gp.gov.ua)

Раніше у Києві поліція вияивила таксиста, у якого були наркотики в салоні авто.

РБК-Україна писало, що у Полтавській області припинили діяльність угруповання, яке займалося виготовленням та збутом наркотиків.

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