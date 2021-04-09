У Києві затримали поліцейського, який налагодив схему збуту наркотиків

Слідство встановило, що поліцейський, отримавши від постачальників наркотичні засоби, здійснював їх збут через довірених осіб з числа тих, шо раніше притягувався до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Правоохоронці провели обшуки у домоволодіннях та транспортних засобах, що належать та використовуються дільничним офіцером, а також його спільниками. Під час обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби, грошові кошти та обладнання для виготовлення психотропних речовин.

Поліцейського та його спільників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: обшуки та затримання (kyiv.gp.gov.ua)