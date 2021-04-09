У Києві затримали поліцейського, який налагодив схему збуту наркотиків

У Києві затримали поліцейського та його постачальників на збуті психотропних речовин. Порушником виявився дільничний офіцер поліції Дніпровського управління поліції ГУНП.

Слідство встановило, що поліцейський, отримавши від постачальників наркотичні засоби, здійснював їх збут через довірених осіб з числа тих, шо раніше притягувався до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Правоохоронці провели обшуки у домоволодіннях та транспортних засобах, що належать та використовуються дільничним офіцером, а також його спільниками. Під час обшуків виявлено та вилучено наркотичні засоби, грошові кошти та обладнання для виготовлення психотропних речовин.

Поліцейського та його спільників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Фото: обшуки та затримання (kyiv.gp.gov.ua)